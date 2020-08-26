كينيا ترفع بعض القيود بعد بدء السيطرة على معدلات انتشار كورونا

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تخفيف بعض القيود في البلاد؛ نظرًا لوصول معدلات انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.

وقال كينياتا، اليوم، "إنه جرى رفع الحظر عن بيع المشروبات الكحولية في الفنادق والمطاعم"، مشيرًا إلى أن بؤر الانتشار مثل: العاصمة "نيروبي" ومومباسا بدأت في الاستقرار نتيجة لالتزام غالبية المواطنين بالإرشادات بشكل مناسب، فيما ستظل الحانات والملاهي الليلة مغلقة ويستمر حظر التجوال من التاسعة ليلًا حتى الرابعة صباحاً لمدة شهر آخر، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وحذر كنياتا، أنه رغم التقدم المحرز في المدن الكبرى، فإن الأزمة تتحول إلى مقاطعات أخرى ذات أنظمة صحية أضعف خاصة ذات الطبيعة الريفية.

وأضاف الرئيس الكيني: "نلاحظ التقدم الجيد الذي أحرزناه حتى الآن في محاربة هذا العدو، لكن هذه الأخبار الإيجابية ليست ترخيصاً لنا للتخلي عن اليقظة والتقصير في مسؤوليتنا".

وسجلت كينيا، اليوم 213 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 33016 حالة و564 حالة وفاة.