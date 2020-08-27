حصاد برلمان 30 يونيو.. إقرار 877 مشروع قانون و396 جلسة عامة وطارئة

اختتم مجلس النواب انعقاده الخامس و وفي انتظار اكتملت مدته الدستورية ويعد برلمان 30 يونيا من اكثر البرلمانات التي شهدت تحديات خلال تاريخ الحياة النيايبةعقد مجلس النواب 1272 ساعه عمل عبارة عن جلسات واجتماعات اللجان واجتماعات وزيارات برلمانية في حوالي 1780 يوم كانت عمر انعقاد البرلمان في الفصل التشريعي الاول الذي بدأ في 9 يناير 2016 حتى انتهائه بفض دور الانعقاد الخامس امس في 24 اغسطس 2020 الجاري حيث عقد مجلس النواب ه دورات ومن المنتظر ان يعقد دور سادس منقوص حيث يتم عقد جلسة عامة في الاسبوع الاول من اكتوبر حتى يتم المجلس مدته الدستورية وهي 5 سنوات تنتهي في 9 يناير من العام المقبل

بلغ عدد الجلسات العامة 396 جلسة عامة وطارئة خلال 5 دورات انعقاد تمت خلال نحو 1850 يوم، بينها 96 جلسة عامة خلال دور الانعقاد الاول، امتدت لـ289 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها 567 نائبا.وفي الانعقاد الثاني 68 جلسة عامة امتدت لـ227 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها 475 نائبا، من خلال عدد من المداخلات بلغ 3594 مداخلة، وعقدت اللجنة العامة للمجلس 6 اجتماعات، وعقد المجلس خلال دور الانعقاد الثالث 71 جلسة عامة، وجلستين طارئتين، بإجمالي 73 جلسة عامة، علاوة على الجلسة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، امتدت لـ264 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها 605 نائبين من خلال عدد من المداخلات بلغ 4326 مداخلة.

وعقد المجلس خلال دور الانعقاد الرابع 72 جلسة عامة، امتدت لنحو 222 ساعة، بلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها 451 نائبا، من خلال عدد من المداخلات بلغ 3263 مداخلة،كما عقدت اللجنة العامة للمجلس 5 اجتماعات، أما دور الانعقاد الخامس الذي مر منه 3 أشهر من أكتوبر وحتى اليوم، عقدت خلاله 23 وجلسة عامة وطارئة.بينما عقد المجلس في دور الانعقاد الخامس 63 جلسة عامة امتدت ل270 ساعة عمل تحدث خلالها 421 نائبا وذلك خلال 3462 مداخلة او كلمة

ووافق مجلس النواب منذ بدايته وحتى نهاية 24 اغسطس الماضي على في جلساته العامة على 729 مشروع قانون، فضلا عن إقرار 341 قرارا بقانون، وفي دور الانعقاد الأول تم إقرار 132 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء في دور الانعقاد الاول فقط، كما وافق على 341 قرارا بقانون.

وفي دور الانعقاد الثاني، وافق المجلس على 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء، بإجمالي 2338 مادة، وفي الانعقاد الثالث وافق المجلس على 192 مشروع قانون مقدم من الحكومة والأعضاء بإجمالي 2643 مادة، أما في دور الانعقاد الرابع وافق المجلس على 156 مشروع قانون قدمت من الحكومة والأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ 1701 مادة، وفي دور الانعقاد الخامس الحالي الذي مر منه 3 أشهر، وافق المجلس على 32 مشروع قانون، كما وافق مجلس النواب ، على 236 اتفاقية ومعاهدات دولية وإقليمية في مختلف المجالات خلال 4 دورات برلمانية.وافق المجلس في دور الانعقاد الخامس على عدد 233 مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر السادة الأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ 2490 مادة