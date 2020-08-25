القصة الكاملة لجلسة الـ12 ساعة في ختام البرلمان: انتهت بعد منتصف الليل

اختتم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول أمس، بعد جلسة استمرت نحو 12 ساعة وانتهت بعد منتصف الليل، شملت الانتهاء من مناقشة وإقرار عدد من القوانين الهامة.

ويأتي في مقدمة القوانين التي جرت مناقشتها قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي استغرقت مناقشته أكثر من 3 ساعات متصلة، وقانون بحوث التجارب السريرية، وقانون دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، هذا بجانب الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالكهرباء ومياه الصرف والإسكان الاجتماعي.

عبد العال: أشكر الرئيس السيسي لدعم المجلس

أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى نهاية الجلسة البرلمانية التي انتهت أمس في الواحدة صباحاً، أن المجلس سيواصل عقد جلساته في دور الانعقاد السادس مطلع أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال الفصل التشريعي الأول والذي سينتهي يوم 9 يناير 2021.

ووجه الدكتور علي عبد العال، الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر لمجلس النواب.

وقال: إننا أمام ثالث مجلس في تاريخ الحياة البرلمانية يكمل الفصل التشريعي.

وأضاف "عبد العال"، قائلًا: إن البرلمان أدى واجبه على وجه يرضي ضمائرنا فى فترة من أدق الفترات التي مر بها الوطن، فحمل الرسالة وأدي الأمانة وأوفي بالقسم على مدار أدوار الانعقاد الخمسة من الفصل التشريعي الأول، وخاض غمار معارك عدة على مختلف الأصعدة بقلوب مخلصة دون أدنى تقاعس لبلوغ ما يأمله الشعب من أهداف".

وقال"عبد العال" في كلمته في الجلسة أمس: عندما أسترجعُ هذا الفصل التشريعي منذ بدايته في مطلع عام 2016 أستحضر اللحظات الأولى لهذا المجلس والمراهنات التي عقدت بأنه لن يكمل مدته، وأن خطواته سوف تتعثر، وأنه لن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة، في ظل محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي".

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مجلس النواب ساهم فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية وتثبيت أركانها وتصدى بكل جسارة لتحديات جسام، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التعاون مع البرلمان، وسعى الوزراء ونوابهم ومساعديهم على التواجد الدائم والحثيث باجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة للمشاركة في المناقشات.

وحرص كل من وكيلي المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان على توجيه الشكر للقيادة السياسية ورئيس مجلس النواب على مجهوداتهم في دعم ركائز الديمقراطية.

وحرص غالبية النواب على توجيه الشكر للأمين العام لمجلس النواب على جهده طوال دور الانعقاد السابق، لإزالة أي معوقات تحول بين عملهم في ممارسة حقوقهم التشريعية والرقابية.

وأوضح المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن البرلمان سيرسى سابقة برلمانية في الفصل التشريعى الحالي، وهي عقد دور انعقاد سادس "منقوص"، وهو ما يعني أنه لن يكمل مدته المنصوص عليها في الدستور المصري.

وأشار "فوزي" إلى أن الغرفة التشريعية الأولى للبرلمان ستشهد، ولأول مرة انعقاد ستة أدوار في الفصل التشريعي الواحد، بدلًا من خمسة أدوار انعقاد.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب تقريرًا شاملًا عن حصاد أعمال المجلس في دور الانعقاد الخامس، والتي بلغت 270 ساعة عمل، 63 جلسة عامة، تحدث فيها 421 نائباً.

بلغ إجمالي عدد مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الخمسة نحو 877 مشروعا بواقع 8287 مادة، فيما بلغ عدد التشريعات التي وافق عليها البرلمان "233" مشروع قانون قدمت من الحكومة والأعضاء في دور الانعقاد الخامس المنقضي.

وبلغ عدد البيانات العاجلة التي ناقشها المجلس نحو 156 بيانا عاجلا في شتي المجالات.و(4064) طلب إحاطة ، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقي جرى الرد عليه كتابياً، وكذلك (1530) طلب إحاطة تمت مناقشتها داخل اللجان النوعية وعددها "25" لجنة برلمانية.

وأكد التقرير أنه جرى توجيه نحو (646) سؤالًا، و"92" طلب مناقشة أجابت الحكومة عن بعضهم بالجلسة العامة، وجرى الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

ورصد التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب نظر 32 طلب رفع حصانة، و9 حالات خلو مقعد نتيجة الوفاة أو الاستقالة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس تميز فى الدور التشريعى بنشاط مكثف، وعقد اللجان البرلمانية "1980" اجتماعا، استغرقت "2903"ساعات، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو "1702" تقرير، نظر منها المجلس "1468" تقريراً، وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية، فقد بلغ عددها "29" زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعاني منها بعض المناطق على مستوى الجمهورية.