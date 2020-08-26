نائب تركي: الأراضي الزراعية تقلصت من 41 مليون هكتار إلى 37 مليونًا

كشف مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، نائب إسطنبول عن الحزب، أردوغان توبراك، أن الأراضي الزراعية في تركيا تقلصت من 41 مليون هكتار إلى 37 مليون هكتار.

والهكتار، هو وحدة مساحة تساوي 10000 متر مربع.

وقال موقع "تي 24"، إنه استنادًا إلى التقرير الذي أعده "توبراك" بعد عرضه على هيئة الإدارة الرسمية لحزب الشعب الجمهوري، فقد تبين أن حجم الأراضي الزراعية التركية تقلصت إلى 37 مليون هكتار، كما بلغت واردات القطن مليون طن، بعد صدور قرار رسمي باستيراد القطن من أوغندا وسوريا وبوركينا فاسو، عقب استيراد الجبن الفنزويلي مباشرة.

وكشف التقرير أن مؤشر الانهيار الزراعي نابع من انخفاض الأراضي الزراعية خلال تلك الفترة، على الرغم من أن تركيا تمتلك أكبر أراضي زراعية، وتتفوق بها على أوروبا، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأصبحت روسيا وأوكرانيا على رأس المصدرين لتركيا، وعلى الرغم من أنه في وقت ما كانت طاولة المواطن التركي لا تخلو من الفاصوليا والحمص والبرغل، لكن الآن تركيا تستورد معظم منتجاتها، وتستعين باليونان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وأوغندا وبوركينا فاسو وسوريا لاستيراد القطن.