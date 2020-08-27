تشغيل المحطة الرابعة لرصد ملوثات الهواء بمستشفى الحامول المركزي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عن تشغيل محطة رصد ملوثات الهواء بمستشفى الحامول المركزي، وذلك للحفاظ علي جميع نواحي البيئة من ماء و هواء و تربة.

أكدت المديرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن حماية البيئة هي المرحلة الأولي في وقاية ما يقارب 4 ملايين نسمة هم سكان المحافظة، من كثير من الأمراض والتي كان من الممكن أن تصيب الكثيرين ، حيث تم إنشاء معمل الرصد البيئي بقرية الحمراء و التابع للإدارة العامة للطب الوقائي و مهمته الاساسية هي مراقبة و رصد جميع انواع التلوث بالمحافظة.

أكد الدكتور محمد فريد الشربيني، مدير معمل الرصد البيئي بمحافظة كفرالشيخ، ان المعمل يتكون من خمس معامل تقوم جميعا برصد ومراقبة جميع انواع الملوثات فيوجد معمل كشف الملوثات الكيميائية بالمياه و معمل كشف الملوثات البكتريولوجية بالمياه و معمل كشف السموم و المعادن الثقيلة بالمياه والأسماك و معمل كشف المبيدات بالمياه و تعمل هذه المعامل حوالي ٣٣ تجربة علي كل عينة مياه من إجمالي 73 عينة يتم جمعها شهرياً من المجاري المائية علي مستوي المحافظة بخلاف عينات الطوارئ حيث يتم تجميع العينات من نهر النيل و فروعه و بحيرة البرلس و مصرف كوتشنر.

أوضح الشربيني، انه وقع الاختيار من قبل علي معمل الرصد البيئي بكفرالشيخ لتشغيل جهاز الانذار المبكر لملوثات نهر النيل ويقع بمركز فوة علي نهرالنيل مباشرة، أما بالنسبة لمعمل الهواء ، مقدماً الشكر الدكتورة هند زهران، مدير عام مركز الرصد البيئي و دراسات بيئة العمل بوزارة الصحة علي الدعم المستمر و الاهتمام الخاص الذي توليه لمعمل الرصد بكفرالشيخ، حيث أنها تري أنه من المعامل الواعدة و به عناصر من الصيادلة المجتهدين في أداء عملهم لدرجة تؤهلهم ان يصبحوا معملا مركزيا بالمنطقة.

تابع أنه جرى اختيار معمل رصد كفر الشيخ لتركيب جهاز الانذار المبكر بمركز فوة والذي تتخطي تكلفته العشرة ملايين جنيه ليقوم برصد أي نوع من أنواع التلوث بفرع رشيد، وتقوم اليوم بامدادنا بالمحطة الرابعة لكشف ملوثات الهواء والتي سيتم تشغيلها بمركز الحامول.

أشار مدير المعمل، إلى أن محافظة كفر الشيخ، بها ثلاث محطات لكشف ملوثات الهواء من أدخنة و أتربة و جزيئات عالقة بالهواء بمراكز كفرالشيخ و سيدي سالم و دسوق واليوم يقوم صيادلة الرصد البيئي بالتوجه الي الحامول في لجنة مشكلة من الدكتور محمد محمد نجيب، نائب مدير المعمل والدكتور هشام عبدالرازق الشيشتاوي، مدير معمل الهواء، الدكتور عبدالله سعد فني صيانة اجهزة المعمل لتركيب المحطة الرابعة لكشف ملوثات الهواء وقد تم اختيار مركز الحامول لتوسيع مجال كشف ملوثات الهواء و امتداد تغطية كشف ملوثات الهواء الي نطاق غرب المحافظة و ذلك لخدمة أبناء المحافظة حيث أن الجزيئات العالقة بالهواء هي المسبب الأساسي لأمراض حساسية الصدر و عملية متابعة تلوث الهواء هي عملية وقائية لحماية أبناء المحافظة من الأمراض التنفسية.

قدم الشكر للصيادلة العاملين بمعمل الرصد البيئي بكفرالشيخ علي ما يبذلونه من مجهود خالصا من أجل الله و مصرنا الحبيبة و كذلك خالص الشكر لجيش المراقبين الصحيين الخاص بالمعمل والذين يقومون بدور لا يقل أهمية في عملية جمع العينات متمنيا أن نكون جميعا عند حسن ظن اهل كفرالشيخ بنا.

اكد على أن مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ لا تألوا جهدا في مجابهة كل مسببات الأمراض بالمحافظة و تستمر بمجهودات وتوجيهات معالي د. سوسن سلام في توقيت حرج ورغم استمرار أزمة كورونا الا ان قطاع الوقائي يعمل بكامل قوته في أكثر من اتجاه لمجابهة أشكال متعددة من مسببات الأمراض إضافة إلي الحملات الرئاسية و المنفذة علي سائر نطاق المحافظة.