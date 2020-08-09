وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد موقع إنشاء مستشفى الرياض المركزي

تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، موقع مستشفي الرياض المركزي، للوقوف علي آخر المستجدات والأعمال الإنشائية به عقب هدمه وإعادة بناءه.

وتواصلت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالشركة المنفذة للمشروع للتأكيد على الالتزام بالجدول الزمنى لانتهاء أعمال البناء، مؤكدةً أن المستشفى سيتم افتتاحه في موعده، وتحقيق حلم أهالى الرياض.

حضر الجولة الدكتور طارق الشربيى، مدير الطب العلاجي بكفر الشيخ، والدكتور أحمد الباز، مساعد وكيل وزارة الصحة، والدكتور إسماعيل الشرنوبي، مدير مستشفى الرياض المركزي.

يذكر أن مستشفى الرياض المركزي، تمت إزالته بشكل كلي منذ عامين، وتم عمل الخوازيق وجارى الحفر حولها، حيث من المقرر إنشاء مبنى مكون من طابق أرضى وأربع طوابق علوية، باعتماد مالي 296 مليون جنيه، وبتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويضم المستشفى وفقًا للتصميم الجديد: 152 سريرًا، و34 ماكينة غسيل كلوى، و21 سرير عناية مركزة، و19 حضانة أطفال؛ كما يجرى إنشاء مبنى لمرضى الغسيل الكلوي مكون من طابق واحد، حيث تم حفر الموقع ووضع طبقه الاحلال ودكها بالهراس، ورمي الخرسانة العادية وصب أعمدة وسطح المبنى.