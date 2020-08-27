حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور شخصيته قوية ولديه صبر كبير، ولا يسهل إحباطه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو أن تنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يوجه انتباهك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك العاطفي وكيفية تحديد معالمه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.