حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على المقربين منه، وهذا ما يجعله على خلاف دائم معهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بجدية ببعض المسائل المهنية والمالية، فقط كن يقظًا وعادلًا كي يحالفك الحظ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك ومن المهم أن تعتمد على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.