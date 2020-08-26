تشكيل لجنة لوضع حل جذري لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بوادي مريوط

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا، لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه بوادي مريوط، وذلك في إطار الاستعدادات المسبقة لاستقبال موسم الأمطار المقبل، واتخاذ اﻹجراءات الاحترازية اللازمة لإنهاء الأعمال المطلوبة.

وخلال الاجتماع؛ أمر المحافظ بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية، والانتقال فورًا إلى وادي مريوط لدراسة الوضع على أرض الواقع، قائلًا: "لا بد من وضع دراسة كاملة وشاملة حول الوضع بوادي المريوط، بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه لحماية المناطق المحيطة من أي احتمالية للغرق، ووضع حل جذري ونهائي لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بالوادي".

ووجه المحافظ بالبدء الفوري في الحلول العاجلة التي تم تناولها خلال الإجتماع، وشدد علي تحديد مسؤوليات وأدوار كل جهة علي حدة، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزرات المعنية لمتابعة تنفيذ ذلك.