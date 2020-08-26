محافظ الإسكندرية يعلن توافر فرص تمويل للمشروعات الصغيرة

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن توافر فرص تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، توفر من خلالها حوالي 20 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ أن جهاز تنمية المشروعات يستهدف خلال عام 2020 تحقيق حوالي 200 مليون جنيه قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالإسكندرية، وذلك من خلال تمويل حوالي 8 آلاف مشروع، توفر فرص عمل تصل إلى 20 ألف فرصة عمل.

وأكد "الشريف" أن المحافظة نعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في الإسكندرية، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، مشيراً إلى حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة، ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر.

ومن جانبه، أوضح محمد صلاح، مدير جهاز تنمية المشروعات فرع الإسكندرية، أنه على الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص تمويل المشروعات، التوجه إلى فرع الجهاز، للاستفسار أو التقدم لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن قيمة القرض الواحد تبدأ من 10 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 3 أو 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.