الكهرباء تخصص 20 مليون جنيه لتطوير قطاع غرب الإسكندرية 

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه بأنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفي نطاق قطاع غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الذي يبلغ عدد المشتركين به نحو 280 ألف مشترك، جرى خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة، وتضمنت الخطة:

· الانتهاء من التوسعات من خلال إضافة وإحلال نحو 5,2 كم كابلات جهد متوسط.

· إضافة وإحلال نحو 3,2 كم كابلات جهد منخفض.

· إضافة وإحلال 16 كم شبكة هوائية جهد منخفض.

· إضافة 2 محول وإحلال نحو 17 محولل آخر.

وعن محاضر الضبطية القضائية، ففي نطاق قطاع غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، جرى تحرير نحو (2500) محضر بإجمالي مبلغ يصل إلى نحو (5) ملايين جنيه.

وفيما يخص العدادات مسبقة الدفع، جرى تركيب نحو 50 ألف عداد.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها، أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية، ما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين، وجار استكمال خطط التطوير طبقا للجداول الزمنية المعدة لذلك.

وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، موضحا ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكدا أنّ شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد على الاهتمام بتفعيل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح الأعطال الطارئة في جميع المناطق.