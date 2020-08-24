محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإزالة الإشغالات بمحور المحمودية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك متابعة مستمرة بما تم تنفيذه بشأن إزالة الإشغالات بطول محور المحمودية المروري الجديد، ومصادرة جميع المخالفات وتوقيع العقوبات على كل المخالفين.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية كثفت حملاتها لإزالة كل الإشغالات والتعديات على حرم طريق محور المحمودية.

وفي سياق متصل؛ قام اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية موسعة بطول محور المحمودية، تم خلالها متابعة ما تم تنفيذه من حملات مكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك والسقائف والتند المخالفة وإشغالات الباعة الجائلين، ومتابعة حملات رفع الأتربة والرديم والمخلفات الصلبة التي تمت على مدار الأيام السابقة.