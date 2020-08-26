مؤسس صفحة "تور جايز": زيادة الطلب على منطقة ساحلية تؤدي لزيادة الأسعار

قال أشرف نادر، مؤسس صفحة تور جايز على فيس بوك، إن سبب زيادة أسعار الفنادق في منطقة الساحل الشمالي جاء بسبب زيادة الطلب عليها من قبل المصيفين، حيث إن زيادة طلب فئة معينة من المواطنين على مدينة بعينها تجبر أصحاب العقارات فيها على زيادة الأسعار نظرًا لزيادة الطلب.

وأضاف "نادر"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي تقدمه الإعلاميتين سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية "DMC"، أن السفر عادة حميدة ينتهجها الكثيرون نظرًا لأنها تؤدى إلى تقليل الضغط والروتين الذي يصاحب أي شخص نتيجه طبيعة عمله، وهو ما يحدد أسعاره العرض والطلب عليه، موضحًا أن مدينة "دهب" أقل المدن في معدلات الرطوبة، لذا يلجأ إليها عدد كبير من المواطنين خلال الوقت الراهن.

وأكد أن هناك بعض الأشخاص ممن يلجأون للسفر خلال فصل الشتاء لتغيير روتين حياتهم بدلًا من السفر صيفًا نظرًا لهبوط سعر الوحدات السكنية في تلك الآونة من العام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عدد كبير من الأماكن المختلفة والجميلة والتي تعد مقصدًا لعدد كبير من السائحين، غير أن هناك عدد كبير من المواطنين لا يعلمون بتلك الأماكن نظرًا لقلة الدعاية لها.