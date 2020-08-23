صور.. فنادق مرسى علم تستقبل سائحي بولندا بالورود والشيكولاته

استقبلت فنادق مرسى علم مساء اليوم السبت السائحين البولنديين بالورود والشيكولاته، وذلك بعد عودة حركة الطيران الخارجي، واستقبال رحلتي طيران قادمتين من بولندا، وعلى متنهما 375 سائحا في أولى عودة الرحلات الجوية من بولندا إلى مطار مرسى علم بعد غياب طويل عقب حائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عاطف عثمان، مدير عام إحدى الفنادق السياحية بمرسى علم، إلى أن فناق مرسى علم استقبلت السائحين البولنديين بالورود والشيكولاته كنوع الترحاب لعودة السياحة البولندية لفنادق البحر الأحمر بعد غياب طويل بسبب كوورنا.

وأوضح عاطف عثمان، لـ"الوطن"، أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم وتطهير حقائب السائحين منذ وصولهم الفندق وتم قياس درجة الحرارة والحفاظ على مسافات التباعد بين النزلاء.

كان مطار مرسى علم الدولي استقبل مساء اليوم السبت رحلتين من بولندا الرحلة الأولى وصلت إلى مطار مرسى علم قادمة من مطار وارسو تقل على متنها 189 راكبا، والثانية وصلت من مطار كانوفيتسا البولندي وتقل على متنها 186 سائحا.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، تطبيق الإجراءات الاحترازية على الركاب من حيث عمليات التعقيم والكشف على درجات الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات وأن فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى أجرت الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا.