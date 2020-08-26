5 معلومات عن مشروع "مصر الرقمية"

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإطلاق مشروع مصر الرقمية، الذي تتضافر فيه جهود كافة قطاعات الدولة من أجل تقديم خدمات بشكل أيسر للمواطنين.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير الملامح العامة لمشروع مصر الرقمية، بحسب ما أكده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولنوجيا المعلومات.

1- تم تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.

2- تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية.

3- تشمل الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية "خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعًا".

4- يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول.

5- سيستطيع المواطنون لاحقًا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم غطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.