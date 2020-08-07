وزير الاتصالات: تدريب الكوادر الشابة طريقنا لـ"بناء مصر الرقمية"

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن بناء مصر الرقمية لا يتأتى إلا بالتركيز على تدريب كوادر تكون قادرة على تنفيذ هذه المشروعات بالتعامل مع المنظومات الرقمية.

وأوضح طلعت أن هناك خطة مكثفة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جزء منها معني بتدريب الشباب وإنشاء كوادر تقنية متخصصة في كافة روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك العديد من المبادرات التي أعلن عنها ومنشورة على موقع الوزارة والهيئات التابعة لها للتدريب، مؤكدًا أن التدريب الآن أصبح يجرى من خلال المنظومات الرقمية؛ فالشباب يتدرب من خلال الانترنت ومن ثم تم التوسع في هذه البرامج.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تستهدف هذا العام تدريب 100 ألف شاب على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون خطوة هامة جدًا في هذا السياق، خاصة وأن الانتقال لن يكون انتقالًا جغرافيًا ولكنه نقلة نوعية في أداء الحكومة؛ فالحكومة حين تنتقل للعاصمة الإدارية ستنتقل كحكومة رقمية ذكية تشاركية تتواصل هيئاتها مع بعضها البعض.

وتابع طلعت، أنه تم إنشاء موقع مصر الرقمية وهو الآن تجريبي وسيتم إطلاقه بشكل فعلي ليقدم الخدمات الحكومية المرقمنة وتم البدء في العام الماضي في بورسعيد وتم إطلاق 20 خدمة زادت خلال عام 2019 حتى بلغت 155 خدمة متاحة لأهالي بورسعيد، وسيتم تعميم هذه الخدمة لكل أهالي القطر المصري، والبدء بـ70 خدمة في مجالات المرور بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة في مجال بطاقات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وفي مجال التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، ورفع الدعاوى المدنية، وكل هذه الخدمات ستتاح خلال أسابيع قليلة من خلال بوابة مصر الرقمية، وتطبيقات على الهواتف المحمولة، ومركز اتصالات سيتم الإعلان عنه بحيث يستطيع المواطن التواصل مع المركز ويحصل على الخدمة، ومن خلال مكاتب هيئة البريد المصري.