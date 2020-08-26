الاحتلال يخطر بالهدم ووقف البناء لمنازل غرب بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين بهدم منازلهم المأهولة، و6 آخرين بوقف البناء في منازلهم، مع هدم لجدران استنادية وتجريف شارع فرعي في منطقة "باكوش" جنوب بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية نحالين صبحي زيدان لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن سلطات الاحتلال أخطرت المواطن هشام نعيم شكارنة بهدم منزله المكون من طابقين، مساحة كل منهما 150 مترًا مربعًا، ومنزل المواطن ذيب إسماعيل شكارنة المكون من طابق واحد، ومنزل المواطن أمجد يوسف غياظة المكون من طابق واحد بمساحة 150 مترًا مربعًا، إضافة لهدم جدران استنادية تعود لكل من صابر محمد نجاجرة، وسليم رشاد نجاجرة.

وأضاف زيدان، أن الاحتلال أخطر أيضًا بوقف البناء في منازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء للمواطنين فؤاد محمد عبدالعزيز، وموسى حسن غياظة، وفهمي محمد نجاجرة، وعبدالرحمن محمد نجاجرة، ومحمد خالد نجاجرة، بالإضافة إلى تجريف طريق فرعي وإغلاقه.