اتحاد الناشرين المصريين: انتخابات التجديد النصفي 23 سبتمبر

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، قرار مجلس الإدارة عقد اجتماع الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 الساعة الحادية عشر صباحًا، بقاعة اتحاد العمال – الدور الأول (90 شارع الجلاء رمسيس).

وأوضح بيان الاتحاد، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع أسبوعاً لينعقد يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 بذات التوقيت والمكان.

وذلك للنظر في الموضوعات التالية:

1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية.

2- عرض الميزانية والحساب الختامــي عن عام 2019.

3- مناقشة مقترحات أعضاء الاتحاد وفقاً لنص المادة 16من القانون (أي مقترح يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل قبل موعد الانعقاد بأسبوع).

4- انتخاب أربعة أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم.

هذا وقد اتخذ المجلس كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

هذا مع الإحاطة بأنه قد تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 5/9/2020 وحتى 15/9/2020، على أن تقدم طلبات الترشيح على النموذج المُعد لذلك بمقر الاتحاد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً يومياً عدا أيام العطلات الرسمية، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة "19" من القانون رقم 25 لسنة 1965 بشأن اتحاد الناشرين وهي:-

1- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلاديـــة.

2- أن تكون مضت سنتان على الأقل على قيده بسجل الناشرين.

3- أن يكون مسدداً للاشتراك السنوي للاتحاد عن عام 2020 والأعوام السابقـة.

4- أن يتقدم للترشيح على النموذج المُعد لذلك بمقر الاتحاد مرفقاً به ما يلى:

أ‌- صورة البطاقة رقم قومي ساريه.

ب‌- صورة السجل التجارى للمنشأة التي يمثلها بعد الاطلاع على الأصل.

علما بأن الترشيح للانتخابات قاصراً على الممثل القانوني بالاتحاد والمدون بالسجل التجارى للدار.5- تسلم نماذج الترشيح باليد من المرشح بنفسه بمقر الاتحاد، ولا يعتد بالنماذج الواردة بالفاكس أو بالبريد.

6- يتم قبول الاشتراكات السنوية بالاتحاد حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية.

7- بالنسبة لحضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات فإنه يكون للممثل القانوني للدار شخصيًا تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011 والخاص بإلغاء التوكيلات في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات.