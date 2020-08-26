الشرطة التركية تعتقل مواطنا بتهمة إهانة وزير الداخلية

اعتقلت قوات الشرطة التركية، مواطنًا يبلغ من العمر 46 عامًا، في مقاطعة بودروم التابعة لمدينة موجلا التركية، بتهمة نشر منشورات تشهيرية بوزير الداخلية سليمان صويلو، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"

ونتيجة للبحث الذي أجرته وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستخبارات، تقرر أن المواطن "إتش. بي"، الذي عُلم أنه ولد في ألمانيا، شارك محتوى مهينًا على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، لصويلو وعائلته.

وبعد تحريات فرق البحث، تبين أن "إتش. بي" كان في مقاطعة بودروم في موجلا.

وفي إطار التحقيق الذي بدأته النيابة العامة، تم اعتقاله من قبل شرطة بودروم، ولا يزال التحقيق مستمرًا.

وكان رجال نائب إسطنبول السابق عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، متين كولوك، داهموا المقر الرسمي لجمعية "حركة البقاء الوطنية" المعروفة بقربها من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وقال موقع "هالك تي في": شارك رئيس جمعية "حركة البقاء الوطنية"، مراد شاهين، فيديوهات وصورًا لمداهمة رجال نائب إسطنبول السابق لمقر الجمعية في إسطنبول، موجهين العديد من الشتائم لوزير الداخلية بسبب تقربه الشديد لهذه الحركة.

وأوضح رقيب متقاعد يدعي إردال يلماز، أن السبب وراء اشتباك رجال النائب السابق وأعضاء الجمعية هو أن ابن وزير الداخلية التركي وممثل الجمعية متورط في الفساد بإسطنبول، فيما ناشد يلماز، الوزير صويلو بالاستقالة فورًا.