البابا تواضروس يستقبل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، يرافقه الراهب القس تيمون السرياني، المنتدب للخدمة في كنيستنا القبطية في بيروت بلبنان.

حضر اللقاء القس فيلوباتير نصر كاهن رابطة القدس بالقاهرة وزوجته السيدة نيللي توفيق.

يذكر أن ذلك أول لقاء بين البابا والأنبا أنطونيوس منذ إعادة فتح الطيران بعد تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد.

وشهد اللقاء استعراض الخدمة في القدس ولبنان خلال تلك الفترة في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.