وزير الاتصالات: إطلاق تطبيقات "مصر الرقمية" عبر الهواتف قريبًا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تجربة مصر الرقمية جرى إطلاقها عبر موقع الانترنت بمنصة رقمية سيتلوها تطبيقات عبر الهواتف المحمولة، كما سيجري إطلاق ذات الحزم في مكاتب البريد.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وبالنسبة للمواطنين الذين لا يعلمون كيفية الاستفادة من تلك الخدمات فعليهم التوجه إلى مكاتب البريد ويقوم موظفي البريد بمساعدة المواطنين، أو تنفيذ ما يرغب من خدمات بشكل مجاني، موضحًا أنه بات من الممكن على المواطن التواصل مع مراكز الاتصال لطلب الخدمة من تجديد الرخص أو بطاقة التموين.

وأكد أن المشكلة الأساسية هي تغيير الثقافة الخاصة بالمواطنين واقتناعهم بالنظام وتقبلهم له وثقتهم فيه ومن ثم استخدامه، لا سيما في الخدمات التي تتطلب دفع رسوم، وستتوالى توفير خدمات مصر الرقمية هاتفيًا للمواطنين.