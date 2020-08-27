وزير الاتصالات: إطلاق منصة مصر الرقمية تجريبيا بخدمات عدة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تجربة مصر الرقمية قد تم إطلاقها، اليوم، بشكل تجريبي كأي نظام خاص بالتكنولوجيا المعلومات، ومن الوارد أن تظهر به بعض القصور أو ما يحتاج لتصحيح أو تدعيمه، ومن ثم سيتم إطلاقها بشكل دائم.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه توالي إطلاق الخدمات في حزم متتاليه حتى بلغ أكثر من 150 خدمة بنهاية العام الماضي، وسيتم تقديم 4 حزم من الخدمات عبرها، موضحا أن الحزمة الأولي هي تراخيص القيادة والمركبات بالتعاون مع النيابة العامة، حيث أنه ومع إدخال المواطن لرقمه القومي سيظهر له النظام نوع السيارة التي يمتلكها وينبه بقرب موعد تجديد الرخص، ومن الممكن الاستعلام عن المخالفات ويستطيع تقديم التظلمات عبر نفس الموقع.

واكد أن الحزمة الثانية تخص خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، حيث سيتم إنهاء كل بيانات الموكل والوكيل ونوع التوكيل وكل الاشتراطات وسداد الرسوم عبر النظام، ولكنه سيذهب إلى المكتب الذي يختاره للإمضاء والتسجيل، وسيتم توفير عدد 361 مكتب مميكن بحلول شهر سبتمبر المقبل، وأيضا تحريك الدعوى المدنية من قبل المحامين، مشيرا إلى أن الحزمة الثالثة تخص وزارة التموين وبها كل ما يتعلق ببطاقات التموين مثل طلب بطاقة تموين أو إضافة فرد أو فصل اجتماعي أو بدل تالف، إلى أخر تلك الخدمات.