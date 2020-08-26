إثيوبيا سنواصل بناء السد في الوقت الذي نتفاوض فيه

قال السفير الإثيوبي لدى الصين، تيشوم توجا، اليوم، إن بلاده لها الحق في استخدام مواردها الطبيعية للتنمية بما في ذلك نهر النيل، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشار توجا، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إلى أن الموقف الذي اتخذتة حكومة بلاده والملء الأول للسد شجع الإثيوبين في دول الخارج، مضيفًا: "سنواصل بناء السد في نفس الوقت الذي نتفاوض فيه على الاستخدام المنصف والعادل لمياة النيل".

وأوضح توج أن الحكومة الإثيوبية بذلت كل ما في وسعها للتوصل إلى تفاهم مع دول المصب، مضيفا: "هدفنا الأساسي هو التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف الثلاثة".

من جانبه، قال السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فيتسوم أريجا، إن الإثيوبيين بالولايات المتحدة الأمريكة منخرطون في دعم السد.

وأوضح أريجا أن الموقف الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية من السد واضح جدًا على أساس اتفاقية المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في الخرطوم وهي أيضًا اتفاقية عادلة.

وأشار أريجا إلى أن ذلك في حين أن حجة الأطراف الأخرى خاصة من جانب مصر والتي دعمتها للأسف وزارة الخزانة الأمريكية لا تتماشى مع هذه المبادئ".

وتابع أريجا قائلاً: "يفهم المغتربون الإثيوبيون بوضوح النقاط العالقة في المفاوضات بشأن السد وموقف إثيوبيا. وفي الولايات المتحدة هم منخرطون أكثر من قبل، ولأول مرة، فتحنا حسابًا لدعم والمشاركة في هذا المشروع الكبير ولنكون جزءًا من التاريخ في النهضة والتكاتف والوحدة".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أكد، في وقت سابق، إمكانية التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول السد، مشددًا على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ"حسن نية".