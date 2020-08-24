الري: عرض تقرير تطورات السد الإثيوبي على الاتحاد الإفريقي 28 أغسطس

استأنفت اللجان الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الاثنين، أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث، بشأن السد الإثيوبي.

وقال بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، إن الاجتماع يأتي في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعياً للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك بناءاً على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذي عقد يوم 16 أغسطس 2020.