ضبط سيدة بالغربية احتالت على مواطنَين بزعم تسهيل سفرهما إلى الخارج

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط سيدة مقيمة بقرية شبراملس، لقيامها وبمساعدة زوجها الذى يعمل بإيطاليا بالنصب على عدد من المواطنين من أهالي القرية الراغبين فى السفر للخارج، حيث أوهمتهم بقدرتها على تسفيرهم لإحدى الدول الأوربية، مقابل مبالغ مالية حصلت عليها من الضحايا، ولم تلتزم بما وعدت.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز زفتى، بتلقي بلاغين من أشرف العفيفي المحامي عن المجني عليهما أحمد شفيق حمد صاحب معرض سيارات، وصلاح أحمد فرج، واللذان يتهمان المدعوة "نادية أ أ" وزوجها المدعو "إبراهيم أ م"، ويعمل بإيطاليا، بالنصب عليهما، وحصولهما من الأول على 130 ألف جنيه والثانى على 120 ألفًا، مقابل الحصول على تأشيرة سفر لإيطاليا، لكنها لم تلتزم بذلك على مدر أكثر من عامين، وكلما طلبا باسترداد المبلغ ماطلت، ما دفعهما لتقديم بلاغين ضدها وزوجها.

وأوصى مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عمران مدير ادارة البحث الجنائي، والعميد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة، والمقدم أمين طلعت رئيس مباحث زفتى، وتوصلت التحريات الى صحة البلاغين، وتم استصدار إذن النيابة العامة بضبط المتهمة داخل منزلها، ووضع اسم الزوج بقائمة ترقب الوصول من الخارج للقبض عليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.