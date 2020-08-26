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محمود مسلم

محافظ الغربية يلتقي أعضاء الشيوخ: بابي مفتوح لكم في أي وقت

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
08:04 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ ويعلن فتح مكتبه لهم

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ ويعلن فتح مكتبه لهم

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، للتهنئة والترحيب بهم عقب نجاحهم في الانتخابات.

وعلى هامش اللقاء، تحدث النواب في عدد من الموضوعات، منها المشاريع الخدمية بالمحافظة، وخطة الرصف، وأسعار التصالح في مخالفات البناء، مشيدين بالتطور الملحوظ في المحافظة في جميع الملفات.

وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، لما وجده فيهم من حس وطني مميز وحرص شديد على مصلحة المواطن، مشيرًا إلى ضرورة العمل سويًا من أجل المصلحة العامة للمواطنين، ومؤكدًا أن مكتبة مفتوح للجميع في أي وقت.

وحضر اللقاء النواب محمد عريبي، وأحمد حماد، وعمرو السعيد، ومحمود أبو حسين، وأحمد الشعراوي، وإيهاب الهرميل.

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