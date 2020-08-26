محافظ الغربية يلتقي أعضاء الشيوخ: بابي مفتوح لكم في أي وقت

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، للتهنئة والترحيب بهم عقب نجاحهم في الانتخابات.

وعلى هامش اللقاء، تحدث النواب في عدد من الموضوعات، منها المشاريع الخدمية بالمحافظة، وخطة الرصف، وأسعار التصالح في مخالفات البناء، مشيدين بالتطور الملحوظ في المحافظة في جميع الملفات.

وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، لما وجده فيهم من حس وطني مميز وحرص شديد على مصلحة المواطن، مشيرًا إلى ضرورة العمل سويًا من أجل المصلحة العامة للمواطنين، ومؤكدًا أن مكتبة مفتوح للجميع في أي وقت.

وحضر اللقاء النواب محمد عريبي، وأحمد حماد، وعمرو السعيد، ومحمود أبو حسين، وأحمد الشعراوي، وإيهاب الهرميل.