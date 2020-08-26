مسؤولة روسية: 27 دولة تعلن رغبتها بشراء اللقاح الروسي

قالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي،ميخائيل ميشوستين، في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن 27 دولة مهتمة باللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأعلنت عدة دول عن رغبتها بشراء العقار الذي طوره معهد "جامالي" الروسي، منها بيلاروسيا وأذربيجان والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان، ووتم اختيار ثلاث مواقع صناعية لإنتاجه.

من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بيلاروسيا ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح الروسي، مضيفا "ناقشت مع لوكاشينكو، انضمام بيلاروسيا للمشاركة في التجارب النهائية للقاح".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، الذي طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

سناتور روسي: عقوبات واشنطن رد فعل للفشل الأمريكي في تطوير لقاح ضد كورونا

وفي سياق متصل، صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي، أوليج موروزوف، اليوم، بأن الولايات المتحدة من خلال فرض عقوبات جديدة ضد معاهد الأبحاث الروسية، تتستر على خسارتها في تطوير لقاح ضد "كوفيد-19" وتحاول منع اللقاح الروسي من دخول الأسواق الغربية.

وقال موروزوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "تخوض الولايات المتحدة حربا ضد اللقاح الروسي في اتجاهين في آن واحد، من ناحية، مسألة هيبة العلم الأمريكي، الذي خسر مرة أخرى أمامنا، وهو الآن يستر هزيمته بالعقوبات، ومن ناحية أخرى، فإنه يصفي الحساب، عن طريق إغلاق الأسواق الغربية أمام لقاحنا".

وأوضح موروزوف، أن "الولايات المتحدة أخطأت في الحسابات هنا"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للعديد من الدول، ستكون مكافحة عواقب الوباء أولوية، ما يعني أن اللقاح الروسي سيكون مطلوبًا ، بغض النظر عن العقوبات ".

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، إدراج مركز البحوث التابع لوزارة الدفاع الروسية الذي شارك للتوصل إلى لقاح "كوفيد-19" في قوائم العقوبات الأمريكية التي تضم 4 مراكز بحوث روسية أخرى.

ويعود سبب ذلك، بخسب وصف الوزارة، إلى "الاشتباه بعمل تلك المراكز على تصنيع السلاح الكيميائي والبيولوجي".