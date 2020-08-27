كيف تتم إجراءات الملاحقة الدولية للمتهمين بالاعتداء على فتاة فيرمونت؟

جريمة يرجع تاريخها إلى عام 2014 كانت ضحيتها فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تعرضت للاغتصاب من قبل مجموعة من الشباب داخل الفندق، وتم إثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية رغم مرور عدة سنوات.

بداية القضية كانت بتلقي النيابة العامة بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 كتابًا من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وعلى خلفية الشكوى المقدمة من القومي للمرأة، أمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، لكن أشيع عن هروب المتهمين في الواقعة إلى الخارج، لتصدر النيابة العامة إجراءات الملاحقة الدولية للمتهيمن الهاربين في واقعة التعدي.

وعن إجراءات الملاحقة الدولية، أوضح الدكتور شوقي السيد خاطر، أستاذ القانون، أن عملية إستعادة اشخاص من الخارج بغرض التحقيق معهم أو لتنفيذ احكام ضدهم تكون من اختصاص الانتربول، مشيرا إلى أن لكل بلد عضوية بالإنتربول مكتب مركزي وطني يضم ضباطًا وموظفين تابعين لإداراتهم الوطنية وهي إحدى إدارات قطاع مصلحة الأمن العام ومقرها بقطاع الأمن العام بالعباسية.

وأضاف خاطر لـ"الوطن"، أنه تصدر مذكر استدعاء للمطلوبين، وتقوم سلطات قضائية دولية بالتحقيق في تلك المذكرة للتأكد من صحتها، موضحا أنه بعد ثبوت صحتها يتم ترحيل المطلوبين للمثول للتحقيق أو تنفيذ احكام ضدهم.

وتابع أستاذ القانون، أنه من الممكن أن تتم محاكمة الهاربين من الخارج غيابيا في حال عدم مثولهم، وكذلك يمكن أن تصدر احكام غيابية ضدهم.