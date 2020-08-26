عاجل.. النيابة تلاحق المتهمين بالاعتداء على فتاة فيرمونت دوليًا

اتخذت النيابة العامة إجراءات الملاحقة الدولية للمتهيمن الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي.

وورد إلى النيابة العامة، أمس، محضرًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ 7 من المتهمين -الصادر أمرٌ من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وحسب بيان صادر من النيابة العامة، جارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.