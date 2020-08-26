365 صحفيًا تقدموا للنقل لجدول المشتغلين واللجنة تنعقد على 3 أيام

أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد لجنة قيد لـ 365 زميلًا قدموا أوراقهم للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل.

وأوضحت النقابة أن جلسة لجنة القيد ستنعقد للنقل لجدول المشتغلين بالنقابة يوم الاثنين 7 سبتمبر للأعداد من 1 إلى 125، ويوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر للأعداد من 156 إلى 249، ويوم الأربعاء 9 سبتمبر للأعداد من 250 إلى 365، وذلك في الخامسة مساءً.

وكانت نقابة الصحفيين قد فتحت باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي، ويشمل ملف التقديم عددا من المستندات وهي "خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة كارنيه النقابة تحت التمرين".

وبخصوص لجنة تحت التمرين فقد صرح خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، في وقت سابق، عن عقد لجنة القيد لجدول تحت التمرين عقب انتهاء لجنة المشغلين، موضحًا أن مجلس النقابة سيبحث مصير الصحف الصادر لها قرار بتحديد موقف للتكويد، قبل انعقاد اللجنة المقبلة، خلال اجتماع مجلس النقابة.

وفيما يلي كشوف أسماء المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين: