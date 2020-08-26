اتفاقيتان بـ743.3 مليون دولار لدعم الإسكان الاجتماعى وتنمية سيناء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، موافقة البرلمان على اتفاقيتين للوزارة مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 743.3 مليون دولار لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى، وإنشاء منظومة مياه صرف بمنطقة بحر البقر، فى إطار الجهود التى تقوم بها الوزارة للتنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات ودعم أجندة التنمية الوطنية.

وأكدت الوزيرة فى بيان، اليوم، أن الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولى، يوليو الماضى، بقيمة 500 مليون دولار كتمويل إضافى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أحد أهم القطاعات التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية، وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحوكمة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية، فضلاً عن توفير الدعم للأسر الأقل دخلاً لتوفير الوحدات السكنية وتلبية جانب الطلب، مشيدة بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولى فى مختلف القطاعات لدعم جهود الدولة التنموية.

وقالت الوزيرة إن الاتفاقية الثانية تم توقيعها، يونيو الماضى، مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 75 مليون دينار كويتى، ما يعادل 243.2 مليون دولار، بهدف تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء. وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن المشروع يستهدف تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وزيادة الإنتاج الزراعى وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، فى سياق الخطة القومية لتنمية سيناء.