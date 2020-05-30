نائبة محافظ جنوب سيناء تبحث مخطط تنمية منطقة الرويسات مع المواطنين

التقت المهندسة إيناس سمير، نائبة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بعدد من المواطنين بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء محمود السولية رئيس المدينة، والنائب عطية موسى، لبحث آلية استكمال وتطبيق مخطط التنمية العمرانية لمنطقة الرويسات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وقالت نائبة المحافظ، إن الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجميع الجهات المعنية بالمحافظة، أعدت المخطط الاستراتيجي لتطوير وإعادة تخطيط منطقة الرويسات، لتضمن كافة الأنشطة والخدمات الطبية والإدارية، والرياضية والثقافية، وأسواق تجارية، وأماكن ترفيهية ومدارس، وإعداد شبكات المرافق، ومياه شرب وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، وطرق، واتصالات.

وأكدت نائبة المحافظ، أن تخطيط المنطقة، سيجرى على أعلى مستوى طبقًا لأسس التصميم والتخطيط العالمية، لتصبح المنطقة أفضل المناطق العمرانية على مستوى المحافظة.