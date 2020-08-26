سائق يقتل زوجته بـ 3 طعنات أمام منزل أسرتها في العياط

تربص سائق بزوجته بالقرب من منزل أسرتها في العياط، وعندما شاهدها تسير في الشارع عاجلها بـ 3 طعنات في مناطق متفرقة من جسدها، حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها، ولفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطاراً بالواقعة من اللواء محمود السبيلي مدير المباحث الجنائية الذي شكل فريقًا للقبض على المتهم.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي لقطاع جنوب الجيزة، أن المتهم نفذ الجريمة بقرية برنشت بالعياط، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، وتمكنت الشرطة من القبض عليه.