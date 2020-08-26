مذكرة لرئيس الحكومة حول تحديات الاستثمار فى الصعيد لسرعة حلها

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه سيرفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن التحديات التى قد تعترض المستثمرين تمهيداً لحلها بشكل عاجل وجذرى.

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، اليوم، فى ثالث جولاته ضمن برنامج زيارات محافظات الصعيد، أن «الزيارات» تهدف لدعم المشروعات الاستثمارية القائمة، واستيعاب الخطط التوسعية الجديدة للمستثمرين، وخلق مشروعات تنموية بالصعيد.

وأكد رئيس «الاستثمار» أن الهدف من اللقاء تقديم جميع سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة وخططهم التوسعية، كما التقى «عبدالوهاب» اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات التنسيق والتعاون المشترك بينهما للإسراع فى إجراءات التيسير على مستثمرى المحافظة لتدشين مشروعاتهم، أو تنفيذ خططهم التوسعية، وكذلك فيما يتعلق بتذليل أى صعوبات قد تطرأ خلال استئناف المشروعات الاستثمارية لنشاطها الإنتاجى أو الخدمى.

كما تطرق الجانبان إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها، وإمكانية استغلالها بما يتفق وأولويات الدولة فى تلك الآونة.

وعقد «عبدالوهاب» اجتماعاً مع عدد من المستثمرين بديوان عام محافظة سوهاج، بحضور أحمد سامى القاضى، نائب المحافظ، واللواء عصام الليثى، سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة. وقال رئيس الهيئة إن هناك توجُّهاً من قِبَل الهيئة لتدريب العاملين المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظات، ومن بينها محافظة سوهاج، بما يسهم فى ارتفاع معدل رضاء المستثمرين والتيسير عليهم.

وتفقَّد «عبدالوهاب» مركز خدمات المستثمرين بسوهاج للوقوف على احتياجات القائمين عليه، بما يضمن استمرار مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين على نحو يُسهم فى تحسن ترتيب مصر فى تقارير الاستثمار الدولية، وخلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات.