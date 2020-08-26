الغباري: مصر كانت على شفا حرب أهلية لولا تدخل القوات المسلحة

قال اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن قطر تدعم جماعات إرهابية لتنفيذ حروبًا بالوكالة لتدمير المنطقة العربية، وذلك ضمن مخططات حروب الجيل الرابع الجديدة التي تنتهجها عددًا من الدول.

وأضاف "الغباري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تركيا تقدم الدعم الوجيستي للجماعات المتطرفة في سوريا والعراق لتدمير تلك الدول، وهو سبب تدخلها في ليبيا والتي لا يجمعهم حدود مشتركة، موضحًا أن جماعة الإخوان لن يصلوا إلى موقف قوة مثلما كانوا في حكم مصر، حتى اجتمع الشعب والقوات المسلحة على كلمه سواء وهي ألا يظل هؤلاء في حكم مصر.

وأكد أن مصر كانت على شفا حرب أهلية مؤكدة، لولا تدخل القوات المسلحة ودفعها للقوات في شوارع مصر لتأمين المتظاهرين وعدم إحداث الفرقة بينهم، مشيرا إلى أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يبثون السموم والشائعات ضد الدولة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كل اللي يقدروا يعملوه هو الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تقنع عناصرها بأنهم سيعودون مجددًا لحكم مصر، وهو أمر مستحيل".