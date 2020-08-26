رئيس الجبل الأسود: الانتخابات البرلمانية القادمة حاسمة

قال رئيس دولة الجبل الأسود"مونتينيجرو"، ميلو ديوكانوفيتش، إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون حاسمة بشأن الحفاظ على الاستقلال في وجه محاولات التدخلات الخارجية المتكررة لتنصيب حلفاء معادين للغرب في السلطة.

وأضاف ديوكانوفيتش، اليوم، أن "حرباً إعلامية وسياسية يتم شنها" ضده وضد حزبه (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) قبل انطلاق انتخابات الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح ديوكانوفيتش، أن هذه الحرب تهدف إلى وضع بلاده "تحت مظلة بلجراد وموسكو" ومنعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما نقل حزبه عنه.

وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، قد نفى اتهامات بتدخل بلاده في انتخابات الجبل الأسود.