المعارضة التركية تنتفض ضد نظام أردوغان بعد الإفراج عن "مغتصب"

تواصلت ردود الأفعال الناقمة على إطلاق سراح الرقيب موسى أورهان، المتهم باغتصاب الفتاة إيبك إير، البالغة من العمر 18 عامًا، التي أقبلت على الانتحار تحت وطأة ما تعرضت له.

وحسب ما نشرت جريدة "كرونوس" التركية، فقد احتج النائب السابق بحزب الشعب الجمهوري باريش يركاداش، على إطلاق سراح أورهان قائلًا: "الخبير موسى أورهان، الذي اعتقل بتهمة اغتصاب إيبك إير، أفرج عنه الليلة الماضية. سبب الإفراج مضحك: لا شك في الهروب. غادر أورهان المدينة بعد القرار. السؤال هو: من الذي يحمي ويسلح موسى أورهان؟ من هي القوة التي تقف خلف هذا الرقيب. من هو شريكه في هذا الذنب".

كما علق الصحفي التركي قدري جورل، مؤكدًا صحة خبر قرار الإفراج قائلًا: "الصحفيون المعتقلون في تركيا لا يمكن إطلاق سراحهم بداعي أنهم قد يهربون. ويطلقون سراح المغتصبين بداعي أنه لا توجد أي شبهة حول إمكانية أن يهربوا"، حسب موقع "تركيا الآن".

وقال النائب بحزب الشعب الجمهوري سيزجين تارني كولو: "أطلقت المحكمة سراح موسى أورهان على الفور دون النظر في تقرير الطب الشرعي. موازين العدالة ما زالت غير قادرة على أن تزن بالتساوي".

وقالت النائبة السابقة بحزب الشعب الجمهوري ميلدا أونور: "لم يكن هناك شك في إمكانية أن يهرب.. اللعنة عليكم جميعًا".

وكان المتهم أورهان قد سبق وأكد في تصريحات صحفية أنه على المجني عليها أن تشكو كما تريد لأنه لن يحدث له شيء، مؤكدًا أنه فعل الكثير مثل ذلك من قبل ولم يمسه شيء.

وأطلقت السلطات التركية سراح الرقيب الخبير موسى أورهان، الذي اغتصب إيبك إير البالغة من العمر 18 عامًا في باتمان، وتسبب في انتحارها.