ضعف المياه عن مناطق في الهرم وفيصل بسبب كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذي للخزان الياباني بنادي الرماية، الأمر الذي يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق بالهرم وفيصل ومتفرعاتهما وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبيني.

وعبرت الشركة عن أسفها لحدوث ذلك العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يجري الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.