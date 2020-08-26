محافظ جنوب سيناء يدرس استغلال الطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الابار

كشف محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، عن أن المحافظة تدرس حالياً الاستفادة بالطاقة الشمسية في استخراج المياه من الآبار، في مناطق الوديان والتجمعات البدوية، التي تعاني نقصاً في مياه الشرب، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق مع مكتب شركة "شنايدر إلكتريك" في مصر، لبدء تنفيذ مشروعات عملية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة لشركة "شنايدر إلكتريك مصر"، المهندس شريف عبد الفتاح، لمناقشة خطة تنفيذ مشروعات الشركة بالمحافظة، طبقًا لقرارات مجلس الإدارة، بعد الزيارة الميدانية لفريق عمل "شنايدر"، خلال الأسبوع الماضي.

وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع شركة "شنايدر إليكترك" لاستخراج المياه عن طريق الطاقة الشمسية من آبار "الصفوة" و"الحوشي"، بمدينة أبو زنيمة، على أن تجري أعمال التركيب والتشغيل خلال شهر، ويجري حالياً دراسة تشغيل بئر جديد بمنطقة خليج السويس أو خليج العقبة، طبقًا للأولويات.

وأوضح "فودة" أنه يجري كذلك دراسة تغيير نظام تشغيل بئر قرية "أبو غراقد"، والذي سبق أن طبقت به شركة "شنايدر" حلول إنارة القرى، عن طريق الطاقة الشمسية، وعمل الصيانة المطلوبة، وإعادة تشغيل البئر بكامل طاقته، لخدمة المواطنين في المنطقة.