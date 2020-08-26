إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقرنة بالأقصر

إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقرنة بالأقصر
10:32 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
جانب من أعمال الحملة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات بمدينة القرنة وقرية الغربى قامولا، وكذلك تنفيذ إزالة 3 حالات تعديات في المهد، وذلك بإجمالي مساحة 5 قيراط.
ونُفذت الحملة في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.