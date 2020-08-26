إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقرنة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات بمدينة القرنة وقرية الغربى قامولا، وكذلك تنفيذ إزالة 3 حالات تعديات في المهد، وذلك بإجمالي مساحة 5 قيراط.

ونُفذت الحملة في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.