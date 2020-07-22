وفد شعبي بالأقصر يكرم الفرق الطبية بمستشفى القرنة

شهد مستشفى القرنة المركزي، غرب الأقصر، أمس الثلاثاء، زيارة وفد شعبي وإعلامي بمحافظة الأقصر، بهدف تكريم رموز وقيادات الجيش الأبيض بالمستشفى، الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية، في مواجهة وباء فيروس كورونا، وخدمة المرضى والسهر على راحتهم.

وتم خلال الزيارة، تكريم الدكتور الدكتور حسام عبدالستار مدير المستشفى، وأحد قادة الجيش الأبيض، والذي قدم الشكر للإعلاميين والقيادات الشعبية الذين حرصوا على تكريمه، كما قدم الشكر للأطباء الذين قاسموه النجاح، وعلى رأسهم الدكتور أحمد ضيفي، نائب مدير المستشفى، والدكتور صفوت نشأت وكيل المستشفى، والدكتور أحمد حماد، والدكتور محمد مرتضى مديرا العزل والدكتور محمد إسماعيل مدير الإدارة الصحية، ومحمد محمود رئيس التمريض، وعبدالفتاح نصر كبير فنيي الأشعة، وأحمد حميد كبير فنيي المعمل، والطيب جلال معاون المستشفى.

وكانت إدارة مستشفى القرنة المركزي غرب الأقصر، بقيادة الدكتور حسام عبدالستار، قد أعلنت انتهاء عملها كمستشفى لحجز وفرز حالات مصابة بكورونا وعودتها مرة أخرى لاستقبال الحالات المرضية وخدم المواطنين في الأمراض السارية، في خطوة جديدة تكشف عن انحسار الفيروس بمحافظة الأقصر.