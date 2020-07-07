إنشاء 5 محطات صرف صحي بقرى القرنة بالأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تضم نائب رئيس المركز مصطفي جبريل، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب، والري والطرق ورؤساء القرى، وذلك لاستلام 5 مواقع، لإقامة محطات صرف صحي بمواقع مختلفة بالمدينة، والقيام بأعمال الرفع المساحي لمحطتي صرف أخريين.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، رئيس المدينة، أن المواقع التي تم تسليمها للشركة المنفذة تشمل محطة رئيسية، ومحطات فرعية بقرى الضبعية، وجزيرة القرنة، والأقالتة، وجزيره البعيرات.

وأشار إلى القيام بأعمال الرفع المساحي لمحطة بقرية حاجر الضبعية، وأخرى بقرية قامولا، تمهيدًا لإنشاء تلك المحطات في إطار خطة الدولة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة وتلبية احتياجات المواطنين.