التحقيقات: متهمو قضية فتاة فيرمونت هربوا قبل أيام قليلة من البلاغ

اتخذت النيابة العامة، اليوم الأربعاء إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين في قضية فتاة فيرمونت وذلك بعد أن تبين هروبهم خارج البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وفقا للتحقيقات فإن المتهمين غادروا البلاد خلال ثلاثة أيام هي 27 و28 و29 يوليو الماضي بعد تداول بياناتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتوقيتات هرب المتهمين فإنهم غادروا البلاد قبل أن تقدم المجني عليها بلاغها للمجلس القومي للمرأة في 4 أغسطس والذي بدأت فور تلقيها البلاغ وقرت النيابة حينها وضع المتهمين على قوائم منع السفر وترقب الوصول.

وكانت النيابة قررت أمس ضبط وإحضار المتهمين بعد سماع أقوال المجني عليها وشهادة بعض الشهود.

وجاء خطاب الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ"الإدارة العامة للجوازات والهجرة"، وجار استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي.