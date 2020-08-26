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الهضبة يحتل المرتبة 15 عالميًا بين أكثر الكليبات مشاهدة على "يوتيوب"

كتب:

محمود الرفاعي
10:32 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
عمرو دياب ودينا الشربيني

عمرو دياب ودينا الشربيني

احتل النجم عمرو دياب بفيديو كليب "أماكن السهر" مركزًا متقدمًا بين الأغنيات الأكثر مشاهدة على مستوى العالم عبر موقع يوتيوب.

وجاء كليب أماكن السهر في المرتبة الخامسة عشر بين أكثر من 30 أغنية مصورة مشاهدة على يوتيوب حول العالم، وهي القائمة التي لم تضم أي أغنية عربية مصورة أخرى.

وتخطت أغنية أماكن السهر اليوم الـ 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحها.

أماكن السهر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد نجار.

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