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القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة وابتز 30 فتاة

كتب:

محمد بركات
10:19 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة البحيرة) لإنتحاله صفة ضابط ومزاولته نشاطًا إجراميًا على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حيث استدرج وابتز العديد من الفتيات لتحقيق مكاسب مالية، مستخدماً عدة أسماء مستعارة.

وجرى القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي، و5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالى مبلغ 24100 جنيه محولة له بريديًا من قٍبل المجنى عليهن.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 30 واقعة ابتزاز، منها 4 وقائع قام المجنى عليهن بتحرير محاضر بها، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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