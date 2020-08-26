القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة وابتز 30 فتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة البحيرة) لإنتحاله صفة ضابط ومزاولته نشاطًا إجراميًا على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حيث استدرج وابتز العديد من الفتيات لتحقيق مكاسب مالية، مستخدماً عدة أسماء مستعارة.

وجرى القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي، و5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالى مبلغ 24100 جنيه محولة له بريديًا من قٍبل المجنى عليهن.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 30 واقعة ابتزاز، منها 4 وقائع قام المجنى عليهن بتحرير محاضر بها، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.