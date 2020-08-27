حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس صديق وفي، ويتميز بحس الفكاهة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك.. لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب ويعدك ذلك بتطورات إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.