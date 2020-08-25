حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والتنقل باستمرار، كما أنه لا يفضل أن تكون حياته روتينية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تعرف اليوم كيف تهرب بذكاء من أي موقف مفاجئ وتنفعك مرونتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل واليوم يجب أن تتجنب الزهو بنفسك وستنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.