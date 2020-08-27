عائد من الخارج يناشد وزير التعليم بإلحاق أولاده بالمدارس المصرية

قال وائل عاطف، أحد العائدين من الخارج، وكان يعمل مهندس كهرباء في المملكة العربية السعودية، أن طرح مبادرة "نورت بلدك" للمصريين العائدين فرصة للاستفادة من الخبرات، ودمج المصريين في المشروعات المختلفة، بما يضمن استمرار الحياة الكريمة ودعم الاقتصاد، مشيدًا بتواصل الوزارة السريع مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم.

وائل: الهجرة وشئون المصريين بالخارج كان لها دور كبير في توظيفي

واضاف "وائل" لـ "الوطن"، أنه تم تعيينه بالفعل في مشروع المنطقة اللوجيستية الداون تاون دلتا بمحافظة الغربية، وهو من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج كان لها دور كبير في إيجاد وظيفة له، وأنها بذلت جهدا كبيرا، تمثل في توفير عمل للعائدين.

وأوضح "عاطف" إلى أن هناك مشكلة واجهته بعد عودته من أزمة كورونا وهي عدم وجود آلية لدخول أبنائه في المدارس المصرية مناشدا وزير التربية والتعليم على إيجاد حل لهذه المشكلة والتي يعاني منها معظم العائدين من الخارج بعد أزمة كورونا.