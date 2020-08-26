خدمات تقدمها الهجرة للمصريين بالخارج.. منها منظومة الشباك الواحد

تقدم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدة خدمات لأبنائها بالخارج، نرصدها خلال التقرير التالي:

• إنشاء منظومة الشباك الواحد بجميع المصالح والجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج (الداخلية - الدفاع - الاستثمار - التجارة والصناعة - الإسكان - السياحة) والذي استفاد منها (2.959.137) مواطنا.

• منظومة حل المشاكل والمعوقات التى تواجه المصريين بالخارج.

• تم إنشاء منظومة الشباك والواحد بإدارة التجنيد - الهيئة العامة للاستثمار - هيئة المجتمعات العمرانية - وزارة الداخلية.

• تم إنشاء "وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج" بالهيئة العامة للاستثمار لمعاونة المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمصر وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة وتسهيل سبل الاستثمار أمامهم.

• العمل على دمج المستثمرين المصريين بالمقيمين بالخارج في عمليات التنمية القائمة في المرحلة الحالية.

* مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية:-

• برامج التوعية للشباب، عدد المستفيدين (4000) من الشباب من طلاب التعليم الفني.

• البرامج التنموية للتأهيل والتدريب الحرفي وبرامج ريادة الأعمال بمشاركة عدد (1175) مستفيدا من الشباب والأسر.