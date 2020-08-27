عزة مصطفى تستعرض حالة إنسانية لمريض سكر على الهواء .. وتشكر "الوطن"

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية نشرتها جريدة "الوطن" لشاب يُدعى أحمد سمير منصور، يبلغ من العمر 31 عامًا، مُصاب بالسكر، وتضاعفت حالته الصحية وتدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى بتر أحد أذرعه من اسفل الكوع، وكذلك بتر "مشت قدمة اليمين"، كما أنه مُهدد ببتر جديدة في قدمية.

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن أحمد اُصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وهذا أدى إلى تدهور حالته الصحية، كما أن إصابته بكورونا تسببت في عدم أخذه علاج السكري، فأصبحت حالته الصحية تسوء، موجه الشكر لجريدة "الوطن" لتسليط الضوء عليه.

من ناحية أخرى، قالت والدة أحمد، مدام سحر محمود، إن أحمد خريج بكالوريوس تجارة، وأصيب بالمرض السكري منذ أن بلغ عمره 13 عامًا، وكان يتناول علاجه باستمرار، ووالده متوفي، كما أن لديه أخ في ثانية أعدادي، مؤكدة أن حالة أحمد متدهورة للغاية، فتم بتر مشيت رجله، كما تم بتر وتر قدمية من الكعب من الخلف.

وأضافت "سحر"، أن أحمد في 3 نوفمبر الماضي تم بتر يده، وأثناء علاجه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المستشفى سقط ارضًا في الحمام أدى ذلك إلى كسر قدمة التي تم بتر منها المشت، ولم يهتموا به، وقالوا له "أحنا في مستشفى عزل خاصة بكورونا، مش بنعالج عظام"، وبعد 33 يومًا خرج من المستشفى بعد تعافيه من كورونا.

وأردفت ، أنها كانت ترغب في تركيب مسامير وشرائح في قدمة لكن الأطباء القائمين على حالته وخاصة الدكتور أحمد فرغلي بالقصر العيني وجد هناك صعوبة بسبب إصابة أحمد بانسداد شرايين القدمين بسبب السكر، واستدعى ذلك بتر قدمة الأيمن من تحت الركبة، لكنه لم يقدم على هذه العملية حتى الآن.

وتابعت متأثرة :" دلوقتي المفروض هعمل بتر في رجلة اليمن وايدة اليمين متشاله وارجع تاني اعمل رجله الشمال بتر، أنا عاوزه حد ينجدنا ، احنا ناس على قد حالنا، احنا ساكنين في شبرا الخيمة، أخواله وولاد خاله واقفين معانا ، فيه ناس ولاد حلال بيقوقوا معانا، وأحيانًا يتم علاجه في مستشفيات خاصة بتبرعات من أهل الخير".

بينما قال أحمد سمير المصاب بالسكري، إنه يحمد لله على كل حال، كما استبعد أن يكون تدهور حالته الصحية بسبب الأطعمة التي يتناولها، " أنا مليش في الأكل خالص، أنا حتى جسمي رفيع جدًا، زمان كان جسمي مليان"، مؤكدًا أنه عندما يُجرى تحليل في الدم يجد أن هناك تسمم بصورة دائمة، كما أن السكر في جسده عالي للغاية.

وأوضح أحمد، أن السكر في جسده لا يهبط بالأدوية، وتدهور حالته بدأت منذ 2016 حتى الآن، " أنا اتخرجت وملحقتش أشتغل بصراحة، كل اللي محتاجه أن واحد يتبنى حالتي الصحية، مليش طلبات غير أني اتعالج، مش معقول كل شوية أشيل حته من جسمي، مش معقول هعيش بإيد ورجل فقط، نفسي ألاقي حل".

من جانبها ، ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء، وكافة المستشفيات داخل الدولة بالعمل على تبنى حالة الشاب أحمد، متوقعة أن ينهال عليه الاتصالات من أجل علاجه.